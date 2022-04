EUA marca reunião na Alemanha sobre segurança de longo prazo da Ucrânia

O Pentágono convidou 40 aliados para uma reunião na Alemanha na próxima semana para discutir as necessidades de segurança de longo prazo da Ucrânia, enquanto os ucranianos continuam lutando no leste e no sul do país contra a Rússia.



O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que ministros e generais de defesa de 20 países membros e não membros da Otan já aceitaram o convite do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, para se reunir na terça-feira na base aérea de Ramstein, no oeste da Alemanha.



Segundo o porta-voz, o encontro servirá para discutir como os aliados da Ucrânia podem contribuir para fortalecer suas capacidades militares quando a guerra terminar.



"Uma das coisas que o secretário quer abordar na terça-feira em Ramstein é o início da discussão com nações afins sobre as parcerias de defesa que a Ucrânia precisará a longo prazo", disse Kirby a repórteres.



"Trata-se realmente de modernizar e garantir que suas forças armadas mantenham sua força e capacidade no futuro. Não se trata de garantias de segurança, mas de sua postura militar real", acrescentou.



A reunião ocorre após dois meses de guerra, enquanto as forças ucranianas tentam repelir a nova ofensiva russa no sul e leste do país. As forças russas deixaram o norte da Ucrânia na maior retirada desde o início do conflito.



Os Estados Unidos lideraram o fornecimento de equipamento militar, munição e outros suprimentos, em coordenação com 30 outros países para sustentar a luta da Ucrânia.



Kirby disse que Austin e os participantes discutirão como podem continuar a ajudar as necessidades atuais da Ucrânia e quais armas diferentes aliados podem fornecer à medida que a guerra se desenrola.



"Mas acho que também procura ter uma visão mais duradoura das parcerias de defesa que a Ucrânia precisará depois da guerra para seguir em frente."



Isso inclui mapear o potencial industrial dos países parceiros para ver como eles podem continuar apoiando a Ucrânia.



Kirby ressaltou que a reunião não está sob os auspícios da Otan e não necessariamente produzirá resultados imediatos e concretos.