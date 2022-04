Futuro da guerra na Ucrânia depende do destino de Mariupol, afirma governador

O futuro da guerra na Ucrânia "depende do destino de Mariupol", cidade cercada do sudeste da Ucrânia, que está quase totalmente sob controle russo, declarou à AFP o governador da região, Pavlo Kyrylenko.



"O sucesso da ofensiva russa no sul depende do destino de Mariupol", afirmou em uma entrevista por videoconferência, ao considerar que a cidade é "estratégica" para os ucranianos em sua defesa da região, assim como para os russos em seu desejo de assegurar uma ligação terrestre até a anexada Crimeia.



Kyrylenko afirmou que os russos "concentram todos os seus esforços em Mariupol", num momento em que os últimos combatentes ucranianos estão entrincheirados no imenso complexo metalúrgico de Azovstal, com cerca de "300 civis".



O governador regional declarou que os "bombardeios continuam" sobre Azovstal, onde os combatentes ucranianos enfrentam "uma situação muito difícil".



Ele garantiu, porém, "que vão resistir o tempo que for necessário".



"É evidente que estão muito cansados. Mas ainda têm algumas munições", disse.