AB InBev negocia venda de participação no mercado russo

O grupo de capital belga e brasileiro AB InBev anunciou que está em negociações ativas com a sócia turca Anadolu Efes para vender sua participação minoritária em uma empresa conjunta, a AB InBev Efes, presente no mercado russo.



AB InBev indicou que, como parte de sua retirada da AB InBev Efes, registraria em seu balanço financeiro do primeiro trimestre uma provisão para queda de ativos de 1,1 bilhão de dólares.



"O pedido da AB InBev para suspender a licença de produção e venda de 'Bud' [Budweiser] na Rússia também fará parte da possível transação", destacou a empresa em um comunicado.



A Budweiser é uma das marcas mais importantes da AB InBev, inclusive no mercado russo.



Em 2021 a empresa registrou aumento do lucro líquido de 50%, a 5,7 bilhões de dólares. O faturamento foi de US$ 54,3 bilhões de dólares, que representou alta de 15,6%.



Várias empresas ocidentais anunciaram a saída do mercado russo devido à guerra na Ucrânia, incluindo grandes grupos do setor de cerveja, como a como a holandesa Heineken e a dinamarquesa Carlsberg.