Rússia aspira o controle total do Donbass e do sul da Ucrânia

A Rússia aspira controlar totalmente o sul da Ucrânia e a região do Donbass (leste), com o objetivo de estabelecer uma ponte terrestre para a Crimeia, que Moscou anexou em 2014, afirmou o general Rustam Minnekayev nesta sexta-feira.



"Desde o início da segunda fase da operação especial, um dos objetivos do exército russo é estabelecer o controle total sobre o Donbass e o sul da Ucrânia. Isto permitiria garantir um corredor terrestre até a Crimeia", disse o general Minnekayev, subcomandante das forças do distrito militar do centro da Rússia.



Ele explicou que isto vai permitir assegurar um corredor terrestre até a Crimeia e uma influência nas infraestruturas chaves da economia ucraniana, como os portos do Mar Negro, por onde são feitos os embarques de produtos agrícolas e metalúrgicos", afirmou, citado por agências russas, em reunião com empresas de um complexo militar-industrial em Ekaterinburgo.



De acordo com Minnekayev, o controle do sul da Ucrânia também permitirá ajudar os separatistas pró-Rússia da Transnístria, que desde 1992 controlam um território da Moldávia na fronteira com o oeste da Ucrânia.



"O controle do sul da Ucrânia também é um corredor para a Transnístria, onde também observamos casos de opressão da população de língua russa", disse o general.



A Moldávia é um pequeno país de língua romena que integrou a União Soviética e atualmente tem um governo pró-Ocidente.