Ordem de bloqueio em Mariupol

Nuvens de fumaça são vistas sobre a planta siderúrgica Azovstal, enquanto a Rússia pressiona foco de resistência em Mariupol (foto: Câmara Municipal de Mariupol/AFP)



A ordem foi dada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao seu ministro da Defesa, Sergey Shoigu. "Bloqueiem toda a área industrial para que nem mesmo uma mosca possa escapar", afirmou o titular do Kremlin, ao citar a siderúrgica de Azovstal, em Mariupol (Sudeste da Ucrânia). Putin celebrou o "sucesso" na suposta tomada da cidade portuária e descartou uma invasão à planta industrial, onde pelo menos 2 mil pessoas estão entrincheiradas, entre civis e militares da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais do Exército ucraniano, liderados pelo comandante Sergey Volyna.





Segundo Putin, "não há necessidade de entrar nestas catacumbas e rastejar no subsolo". "O fim do trabalho de libertação de Mariupol é um sucesso", comemorou o presidente russo. "Considero que o ataque proposto na zona industrial não é apropriado. Ordeno o cancelamento", completou. A reunião com Shoigu foi transmitida ao vivo pela televisão. A captura de Mariupol permitiria aos russos unir o Donbass, região no Leste do país controlada por separatistas pró-Moscou, à Península da Crimeia, anexada em 2014.





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que "ainda não há provas de que Mariupol tenha caído completamente", e voltou a assegurar que Putin "nunca terá sucesso" na ocupação da Ucrânia e anunciou nova ajuda militar de US$ 800 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) à Ucrânia. O pacote adicional inclui armas de artilharia pesada, 72 obuses de 155mm com seus veículos, 144 mil cargas de munição e 121 drones táticos Phoenix Ghost. Biden alertou que a guerra, prestes a completar dois meses no domingo, entrou em "período crítico".





Em entrevista ao Estado de Minas, o parlamentar ucraniano Sergiy Taruta — ex-governador de Donetsk, na região do Donbass (Leste), e natural de Mariupol — classificou como "cínica" a declaração de Putin. "Ele sabe perfeitamente que em Azovstal, além dos militares, cerca de 500 deles feridos, há pelo menos mil civis se escondendo das bombas russas. Isso inclui mulheres, crianças e idosos. Algumas dessas pessoas estão doentes e precisam com urgência de cuidados médicos", afirmou. "A ordem de bloquear Azovstal equivale a impedir a saída de todos os feridos e demais civis. Os russos devem providenciar a abertura de um corredor humanitário para essas pessoas. O mundo deve cobrar isso de Putin. E isso tem que ser feito imediatamente!", acrescentou.





Analista da Fundação de Iniciativas Democráticas Ilko Kucheriv (em Kiev), Petro Burkovsky vê dois objetivos na declaração de Putin sobre a suposta conquista de Mariupol. "Internamente, Putin precisa mostra que é bem-sucedido, apesar da derrota perto de Kiev e do naufrágio do cruzador russo Moskva. Para a comunidade internacional, ele usa essa declaração para retratar a Ucrânia como relutante em relação às negociações de paz", explicou à reportagem.





Burkovsky citou, como exemplo, o fato de o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ter afirmado que Kiev não respondeu ao plano de paz apresentado por Moscou. "Há vários dias, o presidente Volodymyr Zelensky disse que Mariupol era uma 'linha vermelha' para as negociações. Os russos querem transmitir a ideia de que a Ucrânia não quer conversar depois de uma 'derrota' em Mariupol. A brigada de Mariupol está resistindo, covas coletivas foram descobertas perto da cidade, e os russos não mostraram progresso em nenhuma frente de batalha", comentou.





As autoridades de Mariupol admitem que o número de civis mortos na cidade chegue a 2 mil. A empresa Maxar Technologies divulgou, ontem, imagens de satélite que mostram dezenas de covas coletivas abertas em um cemitério no vilarejo de Manhush, situado 20 quilômetros a Noroeste de Mariupol. Cada cova teria 30 metros de comprimento. "Caminhões carregam os mortos e os despejam no aterro. Essa é uma evidência direta de crime de guerra e uma tentativa de encobri-lo", denunciou Petro Andriushchenko, conselheiro do prefeito de Mariupol, Vadym Boichenko.





O Ministério das Relações Exteriores ucraniano pediu a criação de um corredor humanitário para a retirada de parte dos 120 mil moradores que continuam em Mariupol sob condições insalubres, sem comida, sem água e sem energia elétrica. Um jornalista da agência France-Presse informou, ontem, que três ônibus procedentes de Mariupol chegaram à cidade de Zaporizhzhya, 225 quilômetros a noroeste. A vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, afirmou que quatro ônibus com civis tinham deixado a cidade.





A batalha pelo Donbass, a bacia de mineração do Leste, promete ser demorada. "A situação fica mais complicada a cada hora", escreveu no Telegram o governador de Luhansk, Sergei Gaidai. "Salvem-se (...) Saiam", alertou. A Organização das Nações Unidas (ONU) confirmou que o número de refugiados chegou ontem a 5 milhões. Outros 7,7 milhões de ucranianos tornaram-se deslocados internos. Em retaliação à guerra da Ucrânia, a Organização dos Estados Americanos (OEA) suspendeu a Rússia da posição de observador permanente. A medida tem efeito imediato, até que "cessem suas hostilidades" e "retire" as tropas da Ucrânia.