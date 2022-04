OEA suspende Rússia como observador permanente até fim da invasão à Ucrânia

A Organização dos Estados Americanos (OEA) suspendeu a Rússia, nesta quinta-feira (21), como observador permanente com efeito imediato, até que "cesse suas hostilidades" e "retire" as tropas da Ucrânia.



Em sessão extraordinária do Conselho Permanente, órgão executivo da organização, a resolução que suspende seu status de observador permanente da Rússia foi aprovada por 25 votos a favor, entre os 34 membros ativos, nenhum contra e oito abstenções.



A OEA suspende a Rússia "imediatamente" até que "o governo russo cesse suas hostilidades, retire todas as suas forças e equipamentos militares da Ucrânia, dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e volte ao caminho do diálogo e da diplomacia", afirma a resolução. Se Moscou atender a essas condições, poderá se reintegrar, especifica o texto.



Os países que se abstiveram foram México, Argentina, Brasil, Bolívia, El Salvador, Honduras, São Cristóvão e Nevis e São Vicente e Granadinas.



No fim de março, a OEA aprovou uma resolução pedindo o fim "de atos que podem constituir crimes de guerra" na Ucrânia, sessão na qual a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova, pediu que se considerasse retirar o status de observador permanente da Rússia.



Moscou já foi suspenso do Conselho de Direitos Humanos da ONU por sua ofensiva na Ucrânia.



O Conselho Permanente critica a "indiferença" por parte da Rússia aos apelos da organização para "retirar suas forças militares" da Ucrânia e "suas contínuas violações flagrantes e sistemáticas dos direitos humanos" no país vizinho que "contrariam os princípios e propósitos da OEA''.



A OEA afirma estar "chocada com os relatos das terríveis atrocidades cometidas pelas forças armadas russas" em cidades ucranianas como Bucha, Irpin e Mariupol e na estação de trem de Kramatorsk.



E se declara alarmada com o crescente número de mortos e deslocados, além da destruição da infraestrutura civil "causada pela agressão" da Rússia.