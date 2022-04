A Organização dos Estados Americanos (OEA) suspendeu a Rússia, nesta quinta-feira (21), como observador permanente com efeito imediato, até que "cesse suas hostilidades" e "retire" as tropas da Ucrânia.



Com 25 votos a favor dos 34 membros ativos, nenhum contra e oito abstenções, a OEA suspendeu Moscou "imediatamente" até que "o governo russo cesse suas hostilidades, retire todas as suas forças e equipamentos militares da Ucrânia, dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e volte ao caminho do diálogo e da diplomacia".