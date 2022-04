CNN encerra seu serviço de streaming um mês após lançá-lo

A CNN encerrará seu novo serviço de streaming na próxima semana, um mês depois de lançá-lo com ampla divulgação, anunciou a rede de televisão nesta quinta-feira (21).



Embora a CNN+ tenha sido apresentada como um dos projetos mais importantes da história do canal, será encerrada em 30 de abril.



A decisão foi tomada pela nova equipe de gerenciamento depois que a antiga empresa-matriz da CNN, WarnerMedia, se fundiu com a Discovery para criar a Warner Bros. Discovery no início deste mês, informou a CNN Business.



"Embora a decisão de hoje seja extremamente difícil, é a certa para o sucesso de longo prazo da CNN", escreveu Chris Licht, novo presidente da CNN, em um comunicado à equipe, segundo o The New York Times.



"Isso nos permite redirecionar nossos recursos para os principais produtos do nosso negócio: fortalecer o jornalismo da CNN e sua reputação como líder mundial de notícias".



O serviço CNN+ foi lançado em 29 de março com um investimento de dezenas de milhões de dólares e uma agressiva campanha de marketing para penetrar no competitivo mercado de streaming nos Estados Unidos.



Centenas de pessoas que trabalham na CNN+, muitas das quais recém-contratadas, só souberam da decisão de fechar nesta quinta-feira.