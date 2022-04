Americano é condenado à morte na China por matar namorada

O cidadão americano Shadeed Abdulmateendos foi condenado à morte na China, nesta quinta-feira (21), pelo assassinato de sua namorada chinesa, de 21 anos, que queria terminar o relacionamento com ele - informou um tribunal local.



Abdulmateen conheceu sua vítima em 2019, quando começaram a namorar, relatou o Tribunal Popular de Ningbo (leste), cidade onde o crime foi cometido.



Em maio de 2021, a jovem disse ao então namorado que queria pôr um fim à relação. Segundo as mesmas fontes, o réu não aceitou e ameaçou a vítima verbalmente.



Um mês depois, encontraram-se em um ponto de ônibus, onde o americano esfaqueou a jovem no pescoço e na cabeça. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.



"O réu foi condenado à morte por homicídio doloso", anunciou o tribunal, que mencionou "vingança premeditada".



O número de pessoas executadas por ano na China é um segredo de Estado, mas a condenação de um réu estrangeiro à pena capital é uma ocorrência rara.



Procurada pela AFP, a embaixada dos Estados Unidos em Pequim ainda não comentou a sentença.



Em 2015, a China reduziu de 55 para 46 os crimes que poderiam merecer pena de morte. Entre eles, estão separatismo, homicídio doloso, estupro e tráfico de drogas.