Alarme falso obriga evacuação do Capitólio em Washington

O Capitólio foi brevemente evacuado nesta quarta-feira (20) em Washington depois que a polícia considerou que um avião representava uma "ameaça em potencial", o que acabou sendo um alarme falso.



"O Capitólio foi evacuado como medida de precaução esta noite. Não há ameaça", afirmaram as forças de segurança minutos após o despejo.



É provável que houvesse poucas pessoas lá dentro, já que não houve sessões do Senado ou da Câmara dos Representantes.



O edifício, símbolo da democracia americana, está sob forte vigilância desde 6 de janeiro de 2021, quando alguns apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump invadiram o local com a intenção de impedir a validação do resultado das eleições presidenciais vencidas pelo democrata. Joe Biden.