Criança é detida por roubar saco de batatas fritas nos EUA

A polícia de Syracuse, no estado americano de Nova York, encontra-se no olho do furacão, após deter um menino negro de 8 anos acusado de roubar um saco de batatas fritas, cena registrada em um vídeo que viralizou.



A filmagem, feita por um pedestre e vista mais de 5 milhões de vezes, mostra um policial segurando os braços do menino por trás.



"O que vocês estão fazendo?", pergunta o autor do vídeo, Kenneth Jackson, ao agente. "Adivinhe o que estou fazendo", responde o policial. Outro agente explica que o menino estava "roubando coisas".



"Porque estava roubando um saco de batatas vocês o tratam como um ladrão, um assassino?", critica o pedestre, oferecendo-se para pagar pelas batatas. Ele não conseguiu convencer os policiais, que levaram a criança.



A polícia de Syracuse divulgou um comunicado ontem afirmando que o menino não teve as mãos atadas, apenas foi colocado no carro da polícia, que o levou para casa. "Os agentes conversaram com o pai do menino e não registraram queixa", destaca o boletim.



Originário da Etiópia, o pai do menino, Anthony Weah, disse ao jornal "New York Post" que não aprova a atitude do filho, mas se queixou da forma como a polícia conduziu o incidente, que está sendo investigado. Usuários se queixaram nas redes sociais do tom racista da detenção do menino por policiais brancos.