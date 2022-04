Teorias, baseados e celebração: as origens do dia da maconha

Dezenas de milhares de americanos se reuniram nesta quarta-feira (20) em parques e praças das cidades, entre a fumaça de cigarros de maconha, para celebrar uma droga que continua ilegal em muitas partes dos Estados Unidos.



O dia 20 de abril se tornou um símbolo da erva. Mas por que esta data é tão importante?



- O que é o -



Basicamente, um dia no qual tudo sobre a maconha é celebrado.



Em mais de dez estados americanos, onde a droga é legalizada, grandes concentrações tomam espaços públicos, onde os participantes acendem desde pequenos cachimbos até cigarros tão grandes quanto o braço de bebê.



Além dos grandes eventos, grupos pequenos também se reúnem para fumar.



Eles insistem que os encontros mais íntimos estão em maior consonância com as origens do (four twenty) , que começou fora da Internet, mas cresceu até se tornar grandes festivais, com patrocinadores e ingressos VIP.



- Por quê 20 de abril? -



No calendário dos Estados Unidos, 20 de abril é Diferentes teorias explicam sua origem. Nenhuma delas é amplamente aceita.



Para uma delas, 420 é o número de substâncias químicas contidas na maconha, um número considerado baixo para alguns (que acreditam que seja cerca de 500), e alto demais para outros ("cientistas conseguiram isolar 113 canabinoides", reportou o High Times, considerado a bíblia da erva.



Outra tese indica que 420 é o artigo do Código Penal da California sobre a posse da droga (mas não é; o 420 do Código Penal dispõe sobre impedir o acesso às terras públicas do estado, segundo o findlaw.com, site para profissionais do direito).



Algumas suposições envolvem a banda The Grateful Dead e afirmam que o 420 era seu número favorito para os quartos de hotéis de suas turnês psicodélicas.



Seria possível que os seis músicos (e seus acompanhantes) se hospedassem no mesmo quarto? Um porta-voz da banda afirma que não.



Também não é relacionado a Jim Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin. Todos eles morreram aos 27 anos, mas suas mortes ocorreram em julho, setembro e outubro, respectivamente.



Uma das teorias mais aceitas sobre o é a de que às 16h20 seria a hora na qual um grupo de usuários da Califórnia na década de 1970 se reunia para fumar. Os Waldos se descrevem como "um grupo de cinco amigos fumadores... que deu origem ao termo '420' na secundária San Rafael em 1971".



Seu site afirma que a prova de que o termo seria utilizado como código para estes encontros e o ato de fumar, são cartas trocadas depois que eles saíram da escola.



Seja qual for a verdade, o termo já faz parte do vocabulário: o dicionário em inglês Oxford o reconhece como "gíria americana" para a maconha, enquanto a enciclopédia britânica indica que a expressão é de "uso habitual" e apresenta "hippie lettuce" (alface hippie) como alternativa.