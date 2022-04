Centenas de rohingyas fogem de centro de detenção na Malásia e seis morrem

Centenas de migrantes rohingyas procedentes de Mianmar escaparam nesta quarta-feira de um centro de detenção do norte da Malásia e seis deles morreram quando tentavam atravessar uma rodovia, anunciaram as autoridades.



Muitos membros desta minoria muçulmana perseguida em Mianmar chegaram à Malásia de barco, após longas e perigosas travessias, em alguns casos de meses.



Os que são interceptados pelas autoridades geralmente são levados para centros de detenção que, segundo ONGs, estão locados e em condições insalubres.



Um grupo de 528 pessoas conseguiu fugir durante a madrugada de um centro no estado de Kedah, perto da fronteira com a Tailândia, informou o secretário de Imigração do país, Khairul Dzaimee.



"Um total de 362 foram detidos outra vez. Continuamos as buscas pelos demais", afirmou em um comunicado. O secretário disse que os migrantes quebraram as portas e romperam as barreiras do centro de detenção temporário.



Seis deles morreram quando tentavam atravessar uma rodovia, informou o comandante da polícia local, Mohamad Shuhaily Mohamad Zain.



Relativamente rica em comparação com outras áreas do sudeste Asiático, a Malásia, país de maioria muçulmana, é um destino para muitos rohingyas que fogem de Mianmar, predominantemente budista, ou de campos de refugiados em Bangladesh.



Analistas calculam que 100.000 rohingyas vivem clandestinamente na Malásia, muitos deles trabalhando de maneira ilegal na construção civil ou em setores com salários reduzidos.