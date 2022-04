OEA avaliará suspensão da Rússia como observador

A Organização dos Estados Americanos (OEA) avaliará na próxima quinta-feira se suspenderá a Rússia como observador permanente devido à invasão da Ucrânia, informou a entidade em comunicado nesta terça-feira (19).



Uma sessão extraordinária foi convocada a pedido de Guatemala e Antígua e Barbuda, com apoio de Estados Unidos, Colômbia, Uruguai, Canadá e Granada, para considerar o projeto de resolução "Suspensão do status da Federação da Rússia como observador permanente na Organização dos Estados Americanos".



No fim de março deste ano, a OEA aprovou uma resolução pedindo o fim "de atos que podem constituir crimes de guerra" na Ucrânia, com 28 votos a favor de seus 34 membros ativos, nenhum contra e cinco abstenções: Brasil, Bolívia, El Salvador, Honduras e São Vicente e Granadinas.



A embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Oksana Markarova, estava presente naquela sessão e pediu precisamente à OEA que considerasse retirar da Rússia o status de observador permanente.



Alguns dos que se abstiveram e inclusive outros que votaram a favor, como Argentina e México, consideraram que a organização não é o órgão apropriado para abordar a invasão russa da Ucrânia.



Por sua vez, o secretário-geral da OEA, o uruguaio Luis Almagro, alegou então que "a paz na Europa, a paz no mundo, jamais podem ser considerados temas que não correspondem" à OEA.