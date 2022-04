Explosão de bomba deixa três mortos e 19 feridos na Nigéria

Pelo menos três pessoas morreram e 19 ficaram gravemente feridas nesta terça-feira (19) na explosão de uma bomba em um bar no nordeste da Nigéria, informou a polícia.



O artefato explodiu quando um grande número de pessoas estavam reunidas em um bar popular por seu licor artesanal, perto de um mercado de animais, no vilarejo de Iware, estado de Taraba.



"Três pessoas morreram e 19 ficaram gravemente feridas na explosão", disse à AFP o porta-voz da polícia de Taraba, Usman Abdullahi, acrescentando que os "autores deste ato vil" estão sendo investigados.



Em Taraba, como em muitos estados do noroeste e centro do país africano, gangues criminosas atuam atacando aldeias, saqueando, sequestrando e matando moradores.



O uso de explosivos por esses grupos criminosos é raro e lembra mais o modus operandi dos jihadistas do nordeste, conhecidos pelo ataque a bares no passado. No entanto, existe uma preocupação com a infiltração de jihadistas nessas gangues.