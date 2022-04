Suposto traficante requerido pelos EUA é detido no México

O exército do México informou nesta terça-feira (19) que capturou no estado de Michoacán, no oeste do país, um suposto chefe do tráfico de drogas requerido pelas autoridades dos Estados Unidos.



Trata-se de Juan Miguel "N", que "é integrante de um grupo criminoso que opera em Michoacán" e nos estados de Morelos, Puebla, Estado de México e Guerrero, detalhou a instituição armada em comunicado.



"É o operador principal no tráfico de drogas procedentes da América do Sul, considerado um importante integrante do crime organizado", acrescentou o exército mexicano.



Por sua vez, a Secretaria da Defesa Nacional assinalou que o detido é procurado por crimes de lavagem de dinheiro, contra a saúde e associação criminosa nos Estados Unidos, "motivo pelo qual contava com uma ordem de detenção provisória com fins de extradição para esse país".



Além disso, o exército detalhou que conseguiu capturar o suposto líder criminoso no povoado de Tepalcatepec, Michoacán, sem realizar um único disparo.



Faz algum tempo que Michoacán é cenário da violência vinculada ao crime organizado, devido aos enfrentamentos entre grupos rivais envolvidos no tráfico de drogas e em outras atividades ilegais.



No fim de março deste ano, uma chacina em uma rinha ilegal de galos deixou 20 mortos na localidade de Zinapécuaro.



Em fevereiro, um grupo armado atacou os presentes a um velório, matando o suposto chefe de uma organização criminosa, segundo o governo. Meios locais assinalaram que a incursão teria deixado entre 10 e 17 mortos.



O México está imerso em uma espiral de violência que já causou cerca de 340.000 mortes - a maioria atribuída a ações do crime organizado - desde 2006, quando o governo passou a adotar uma estratégia de guerra às drogas com a participação ativa das forças militares.