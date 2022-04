O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, denunciou nesta terça-feira (19) a ofensiva recente da Rússia no leste da Ucrânia e pediu uma "pausa humanitária" de quatro dias pela Páscoa ortodoxa.



"A concentração intensa de força e fogo torna esta batalha inevitavelmente mais violenta, sangrenta e destrutiva", disse Guterres, pedindo uma trégua parcial no conflito de quinta-feira a domingo 24 de abril para respeitar as datas festivas.