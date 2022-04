Guitarra que acabou com o grupo Oasis vai a leilão

Uma guitarra vermelha, que acabou destruída em um camarim e que supostamente gerou o fim do grupo de rock britânico Oasis, vai a leilão em Paris no próximo 17 de maio, informaram os organizadores.



Um traje de estilo sadomasoquista da estrela do grupo Depeche Mode, Martin Gore, e discos com autógrafos de artistas como o guitarrista americano Jimi Hendrix também serão colocados à venda.



No total, 85 lotes serão leiloados, informaram a galeria parisiense Artpèges e a casa de leilões Lemon Auction.



Os irmãos Noel e Liam Gallagher, que fundaram o grupo Oasis, eram conhecidos nos anos 2000 por suas brigas.



Em 2009, eles estavam no festival parisiense Rock en Seine. "Essa noite, aconteceu uma grande confusão nos camarins. A guitarra de Noel acabou quebrada e logo aconteceu a ruptura do grupo", explicou à AFP Jonathan Berg, co-fundador da Artpèges.



A multidão que aguardava o grupo ficou sabendo, por megafone, que o Oasis acabara de se separar.



Os irmãos Gallagher continuam trocando farpas por meio de entrevistas e em redes sociais.



A guitarra vermelha foi reparada pelo luthier francês Philippe Dubreuille dois anos depois do incidente, que se tornou mais uma lenda na história do rock.



Foi Noel Gallagher que encomendou o reparo, mas logo decidiu se separar da guitarra "porque ela o faz lembrar demais do Oasis", apontou Arthur Perault, outro co-fundador da Artpèges.



O instrumento terá preço inicial de 150.000 euros (170.000 dólares), mas está avaliado em entre 300.000 e 500.000 euros, explica Perault.



O traje "bondage" de Martin Gore foi, por sua vez, imortalizado pelo fotógrafo Paul Natkin em meados dos anos 1980. Possui um preço inicial de 4.000 euros (4.400 dólares), "ainda que possa chegar até 12.000 euros (13.200 dólares)", segundo Arthur Perault.



Outra peça de adoração para o público francês: um vinil assinado por Jimi Hendrix e seu grupo Experience. Uma fã francesa conseguiu que todo o grupo o assinasse durante a turnê que o grupo fez pela França em 1966. E 45 anos depois, a mulher conseguiu que Johnny Hallyday, que era amigo de Hendrix, acrescentasse seu autógrafo.