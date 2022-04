Renda de diretores das 100 maiores empresas dos EUA cresce 31%, diz estudo

Os salários dos principais diretores das 100 maiores empresas dos Estados Unidos cresceram, em média, 31% em 2021, segundo um estudo da consultoria Equilar, mas alguns aumentaram muito acima desse patamar: 569% para o CEO da Apple e 65% para o da Goldman Sachs.



Entre salários, prêmios e opções de compra de ações, suas receitas tinham caído 2% em 2020, o ano da pandemia, lembrou a consultoria.



Em 2021, esses executivos ganharam em média 20 milhões de dólares. A lista foi encabeçada pelo diretor da Intel, Patrick Gelsinger (US$ 178 milhões), detalhou a Equilar.



Em seguida vêm Tim Cook, da Apple, com US$ 99 milhões; Hock Tan, da Broadcom, com 61 milhões, e Satya Nadella, da Microsoft, com 50 milhões.



"O forte aumento de salários se deve, provavelmente, ao fato de diversas empresas terem decidido recompensar seus dirigentes por meio de prêmios e bônus em ações por terem conduzido suas organizações através de períodos turbulentos e por terem estimulado o crescimento das receitas", explicou a consultoria.



Assim, os CEOs das empresas ganharam em média 254 vezes mais que os funcionários comuns em 2021, contra 238 vezes mais no ano anterior.



Por sua vez, o salário médio dos funcionários dessas mesmas 100 empresas aumentou 4%, para 71.869 dólares.



