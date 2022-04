Serviço de trens para Machu Picchu suspenso por greve no Peru

O serviço de trens para o santuário arqueológico de Machu Picchu, maior atração turística do Peru, foi suspenso nesta segunda-feira (18) devido a uma greve de 48 horas organizada por sindicatos da região de Cusco (leste), informou a companhia PeruRail.



A ferrovia e vários trechos da rodovia foram bloqueados com pedras e troncos. Os manifestantes protestam contra a alta dos alimentos, dos combustíveis e fertilizantes. Os agricultores também reclamam pelo descumprimento da chamada segunda reforma agrária anunciada pelo governo do presidente Pedro Castillo.



A imprensa local noticiou que dezenas de turistas aguardavam nas estações Ollantaytambo e Machu Picchu em Cusco.



O policiamento no aeroporto de Cusco foi reforçado e o primeiro-ministro Aníbal Torres viajou a Cusco para conversar com representantes sindicais e autoridades.



Cerca de 447.800 pessoas visitaram a famosa cidadela inca de Machu Picchu em 2021, um número longe dos 1,5 milhão que costumava receber antes da pandemia de covid-19. A cidadela esteve fechada por quase oito meses em 2020 e Cusco perdeu uma receita no valor de 1,4 bilhão de dólares.