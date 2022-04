Juíza anula obrigatoriedade de máscaras no transporte público nos EUA

Uma juíza americana declarou ilegal, nesta segunda-feira (18), a obrigatoriedade federal do uso de máscaras no transporte público dos Estados Unidos, uma medida que foi objeto de uma dura batalha judicial.



A magistrada Kathryn Kimball Mizelle, de Tampa, Flórida, determinou que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) - principal agência sanitária federal - ultrapassaram sua autoridade ao impor a exigência, que se aplica a aviões, trens, metrô e ônibus, entre outros.



Nas últimas semanas, o governo do democrata Joe Biden vem sofrendo uma crescente pressão para flexibilizar ou anular a medida.



Cerca de vinte estados liderados por republicanos e várias grandes companhias aéreas pediram o fim do uso obrigatório de máscaras nos aviões e outros meios de transporte público.



Mas na semana passada, as autoridades federais decidiram estender a exigência até pelo menos 3 de maio.