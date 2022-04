Putin concede título honorário à brigada acusada pela Ucrânia de atrocidades em Bucha

O presidente russo Vladimir Putin concedeu nesta segunda-feira (18) um título honorário, exaltando seu "heroísmo", à 64ª brigada de infantaria motorizada, acusada pela Ucrânia de ter participado nos supostos abusos cometidos em Bucha, perto de Kiev.



Putin assinou, segundo o Kremlin, um decreto concedendo o "título honorário de 'Guarda'" a essa brigada, devido ao "heroísmo e tenacidade, determinação e coragem" de suas tropas.



"As ações habilidosas e decisivas de todo o pessoal na operação militar na Ucrânia são um exemplo de execução do dever militar, coragem, determinação e grande profissionalismo", escreveu Putin aos militares.



O Kremlin não especificou onde os soldados estavam mobilizados ou qual era sua missão.



A Ucrânia acusou o exército russo e especificamente a 64ª Brigada de ter cometido um massacre contra civis em Bucha, que foi descoberto após a retirada dos soldados russos em 30 de março.



A Rússia nega esta versão e acusa a Ucrânia e a mídia ocidental de tê-la encenado ou atribui a responsabilidade às forças ucranianas com o objetivo de culpar Moscou.