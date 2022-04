Novos distúrbios após manifestação contra a imigração na Suécia

Um plano de um grupo de extrema-direita para queimar publicamente cópias do Alcorão provocou confrontos violentos com contramanifestantes na noite de sábado, disse a polícia neste domingo (17).



Confrontos violentos eclodiram em Norrköping neste domingo entre policiais e manifestantes que protestavam contra um grupo de extrema-direita, deixando três feridos, informou a polícia em comunicado.



"A polícia disparou vários tiros de advertência. Aparentemente, três pessoas foram atingidas quando os projéteis ricochetearam e estão sendo tratadas no hospital", acrescentou.



Os três feridos, cujo estado de saúde é desconhecido, também estão "detidos como suspeitos" de terem cometido crimes, acrescentou.



Os incidentes eclodiram após uma manifestação do movimento anti-imigração e anti-islamismo "Linha Dura", liderado pelo cidadão dinamarquês-sueco Rasmus Paludan, que está em uma turnê pela Suécia que levou a vários confrontos, e policiais e contramanifestantes nos últimos dias.



Na quinta e sexta-feira, cerca de 12 policiais ficaram feridos em confrontos com participantes de contramanifestações contra Paludan. Vários protestos eclodiram no sábado em diferentes bairros de Malmö, onde manifestantes jogaram pedras e coquetéis molotov na polícia.



Autoridades policiais haviam indicado anteriormente que "houve incêndios em vários lugares durante a noite em Malmö".



Vários contêineres foram incendiados, assim como um ônibus e um carro. Há cerca de 20 queixas de vandalismo e algumas pessoas ficaram levemente feridas, disse a polícia sueca.



Paludan indicou que quer se manifestar em outras duas cidades, mas essas manifestações não receberam autorização da polícia.