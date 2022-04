Biden declara US$ 600.000 dólares de renda em 2021

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que prometeu ser transparente sobre suas finanças pessoais durante seu mandato, e sua esposa Jill relataram pouco mais de US$ 600.000 em renda ao governo federal em 2021.



Os Bidens pagaram US$ 150.439 em impostos sobre os US$ 610.702 dólares de renda que tiveram, o que representa uma alíquota de 24,6%, especificou a presidência.



Ao liberar sua declaração de imposto de renda, o presidente e a primeira-dama, que trabalha fora da Casa Branca como professora, retomaram uma prática que remontava à década de 1970, mas havia sido interrompida pelo presidente Donald Trump.



A vice-presidente Kamala Harris e seu marido Doug Emhoff declararam renda de US$ 1,6 milhão ao Tesouro e pagaram 31,6% de impostos, ou seja, US$ 523.371.