Conselho do Twitter avalia plano para se defender da oferta de compra de Elon Musk

O Twitter começou a se mexer para se defender da oferta pública de compra hostil, por US$ 43 bilhões, de Elon Musk, e anunciou um plano nesta sexta-feira (15) para impedir que o magnata consiga comprar facilmente as suas ações.



O plano "reduzirá a probabilidade de qualquer entidade, pessoa ou grupo obter o controle do Twitter por meio da acumulação [de títulos] do mercado aberto, sem pagar a todos os acionistas um prêmio de controle adequado, ou sem dar ao Conselho de Administração as informações suficientes para a tomada de decisões", assinalou a companhia em comunicado.



Essa cláusula, também conhecida como "pílula de veneno" no jargão do mercado financeiro, seria ativada caso um acionista adquira mais de 15% das ações da empresa sem a autorização do conselho.



Elon Musk, o magnata de origem sul-africana dono das empresas Tesla e SpaceX, possui atualmente pouco mais de 9% do capital acionário do Twitter.



Se Musk comprar títulos suficientes para superar 15%, todos os outros acionistas da plataforma poderão comprar mais papéis com um desconto, o que encareceria bastante o preço para que o empresário possa assumir o controle total da rede social.



O anúncio do Twitter revela que a plataforma sediada em San Francisco, no oeste dos Estados Unidos, planeja se defender contra a proposta hostil do homem mais rico do mundo de comprá-la e transformá-la em uma empresa de capital fechado.



A proposta de Musk enfrenta questionamentos em várias frentes, incluindo uma possível recusa e o desafio de reunir o dinheiro ofertado pelo magnata para realizar a transação, mas poderá ter amplas repercussões na rede social se for efetivamente consumada.



Ontem, Musk afirmou que tinha "recursos suficientes" para a transação e que contava com um plano B se o Conselho de Administração do Twitter recusasse a oferta. Também ressaltou que não tinha a intenção de "fazer dinheiro" com a aquisição, durante uma entrevista ao vivo no evento Ted2022.



