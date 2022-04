Programa Mundial de Alimentos pede acesso a cidades sitiadas na Ucrânia

O Programa Mundial de Alimentos (PMA), agência especializada da ONU, solicitou nesta sexta-feira (15) o acesso a zonas de conflito e cidades sitiadas na Ucrânia para aliviar a situação de suas populações.



O PMA, com sede em Roma, que opera na Ucrânia desde o início do conflito, afirma ter fornecido ajuda alimentar a 1,4 milhão de pessoas, segundo um comunicado do órgão das Nações Unidas.



No entanto, não teve acesso às zonas de conflito, incluindo a cidade portuária de Mariupol, no sul do país, onde, segundo o PMA, cerca de 100.000 pessoas ainda estão cercadas pelo exército russo, nem à cidade de Mykolaiv, leste de Odessa, fortemente bombardeada.



"Pedimos a todos que nos deem o acesso de que precisamos para alcançar os habitantes das cidades sitiadas", disse o diretor executivo do PMA, David Beasley, em comunicado.



"Uma coisa é quando as pessoas sofrem os estragos da guerra. Outra é quando morrem de fome", acrescentou após uma visita de três dias à Ucrânia.



O PMA diz que quer entregar alimentos para 2,3 milhões de pessoas em abril, mas precisa de acesso seguro para isso.



Nas áreas ao redor da capital Kiev - como Bucha, Gostomel ou Irpin - de onde o exército russo se retirou, a agência distribui massas, arroz, óleo de cozinha e carne em conserva para civis.



Mais de sete milhões de pessoas estão deslocadas na Ucrânia e as cadeias normais de abastecimento de alimentos para a população estão "bloqueadas em muitas regiões", alertou o PAM.