Trabalhadores da Ação Contra a Fome são feridos em ataque na República Centro-Africana

Quatro funcionários centro-africanos da Ação Contra a Fome (ACF) ficaram feridos, um deles por tiros, além de um funcionário local, no ataque ao seu veículo por homens desconhecidos no sul da República Centro-Africana, anunciou a ONG internacional nesta sexta-feira (15).



A ACF "suspende parte das suas actividades" na área até obter "garantias de segurança" para as suas equipes, disse.



O ataque ocorreu em 7 de abril no município de Basse Kotto, mais de 500 km a leste de Bangui.



Nessa área, o grupo rebelde da Unidade para a Paz na República Centro-Africana (UPC) e o exército apoiado por paramilitares russos, que para a Rússia são "instrutores" e para a ONU são "mercenários" da empresa privada russa Wagner, enfrentam uns aos outros.



As equipes da ONG foram vítimas "de um ataque de homens armados enquanto andavam de carro" e quatro dos seus "funcionários" e um responsável de saúde local "ficaram feridos", disse em comunicado o diretor da ACF na República Centro-Africana, Batista Charmant.



Um dos funcionários "baleado teve de ser levado para Bangui", mas "as suas vidas não correm perigo", refere o comunicado.



A ONU e as ONGs internacionais denunciam regularmente os abusos e crimes cometidos contra civis por grupos armados, mas também por militares da África Central e paramilitares russos.