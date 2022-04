Festival Coachella retorna depois de três anos

O festival Coachella retorna nesta sexta-feira (15), sem máscaras ou restrições, após uma pausa de três anos devido à pandemia, atraindo milhares de pessoas para uma região desértica da Califórnia enquanto os casos de covid voltam a aumentar.



Realizado em dois finais de semana de três dias, o evento musical tradicionalmente abre a temporada de shows nos Estados Unidos. Este ano, o cartaz inclui estrelas como Billie Eilish, Harry Styles, The Weeknd, Anitta e Nathy Peluso.



A edição 2020 do Coachella foi adiada quando a pandemia de covid-19 abalou o mundo. Após dois anos de cancelamentos caóticos, o festival está pronto para agitar com dezenas de artistas.



Seu retorno é visto como um sinal para a indústria milionária de shows ainda cambaleando após vários contratempos durante a pandemia.



Embora alguns festivais de massa, como o Lollapalooza no ano passado, exigissem comprovação de vacinação e testes para descartar a covid-19, o Coachella anunciou que não imporá nenhum tipo de restrição, nem mesmo máscaras, ou distanciamento.



O festival musical é majoritariamente ao ar livre, mas reúne diariamente cerca de 125 mil pessoas, muitas das quais acampam ou dormem em hotéis da região.



Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers e Doja Cat são algumas das grandes figuras que se apresentarão no Coachella.



The Weeknd e Swedish House Mafia entraram no projeto no último minuto, depois que o rapper Kanye West saiu do festival.



Além de Anitta e Pabllo Vittar do Brasil, o lineup internacional inclui o francês L'Imperatrice, o belga Stromae, o recente vencedor do Grammy Arooj Aftab, o DJ palestino Sama' Abdulhadi e o sul-africano Black Coffee, que fez história ao ser o primeiro africano a ganhar um Grammy de Melhor Álbum Eletrônico.



Uma surpresa de última hora é a apresentação nesta sexta-feira da banda Arcade Fire.



O Coachella é celebrado em Indio, município desta região de clima desértico da Califórnia que com menos de 95.000 habitantes abraça o slogan de ser "A Cidade dos Festivais", recebendo outros shows e grandes eventos.