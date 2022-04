Fábrica de mísseis Neptune nos arredores de Kiev foi atingida por ataque russo

(foto: FADEL SENNA / AFP)

Uma fábrica de mísseis Neptune, que segundo a Ucrânia teria sido a munição usada para afundar o "Moskva", navio simbólico russo, foi alvo de um ataque de Moscou na noite de quinta-feira e foi parcialmente destruída, constataram jornalistas da AFP nesta sexta-feira (15).A fábrica de Vizar e o prédio administrativo adjacente, localizado a cerca de 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de Kiev, sofreram danos significativos.Pouco antes, as autoridades russas haviam anunciado o ataque a uma fábrica de mísseis terra-ar."Por volta da 1h30 da manhã, um dos guardas me chamou para me alertar sobre o ataque", disse à AFP Andriy Sizov, 47 anos, que tem uma oficina de marcenaria a cerca de 100 metros da fábrica."Eram cinco. Meu funcionário estava no escritório, ele foi lançado ao chão pelas explosões", disse o homem, que acredita que o ataque é uma vingança russa pelo naufrágio do "Moskva".O governador da região ucraniana de Odessa, Maxim Marchenko, afirmou na madrugada de quarta para quinta-feira que mísseis Neptune foram usados pelo exército ucraniano para atacar o "Moskva".A Rússia não confirmou que este seja o motivo do naufrágio do navio e afirmou que houve um incêndio a bordo deste navio de 186 metros de comprimento, que provocou a explosão de munição.