Ao menos 503 civis morreram em Kharkiv, Ucrânia, desde início da invasão russa

Mais de 500 civis, entre eles 24 crianças, morreram na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, declarou nesta quinta-feira (14) o governador da região, Oleg Sinegoubov.



"Desde o começo da invasão russa, 503 civis, entre eles 24 crianças, morreram", disse o governador da região, cuja capital, Kharkiv, foi bombardeada intensamente pelo exército russo.



Nas últimas 24 horas, a região sofreu 34 ataques, deixando o balanço de um morto e oito feridos, disse Sinegoubov.



Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, com uma população de quase 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, fica a 40 km da fronteira russa.



Foi alvo de intensos combates dutante vários dias no início da invasão russa, em 24 de fevereiro, mas sempre permaneceu sob controle das forças ucranianas.