Palestino ligado ao EI é acusado de ataques com faca em Jerusalém

O principal suspeito de três ataques com faca em Jerusalém nos últimos anos e que até agora não haviam sido resolvidos é um palestino afiliado à organização jihadista Estado Islâmico (EI), anunciou o serviço de inteligência israelense nesta quinta-feira (14).



Wassim Isaid, 34, um palestino da cidade ocupada de Hebron, na Cisjordânia, que estava ilegalmente em Israel, é suspeito de estar envolvido nos três casos, disseram a polícia e o Shin Bet, os serviços de segurança, em um comunicado.



Em 12 de janeiro de 2019, uma adolescente foi ferida em um ataque com faca e, no dia seguinte, Yehuda e Tamar Kaduri, um casal, foram esfaqueados até a morte em sua residência.



Em 21 de março, Ivan Tarnovsky, cidadão moldavo, foi assassinado em uma rua da Cidade Santa.



Poucas horas depois deste assassinato, Wassim Isaid foi preso pela polícia israelense quando tentou atravessar a barreira que separa a Cisjordânia do Estado judaico, com uma faca em sua posse.



A investigação dos serviços de inteligência concluiu que o palestino estava ligado a esses três ataques, que "derivaram de seu apoio à organização Estado Islâmico, à qual ele já havia declarado sua fidelidade", disseram a polícia e o serviço de inteligência.