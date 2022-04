Vendas de varejo desaceleram em março nos EUA devido à inflação

Os americanos gastaram mais em postos de gasolina, mas menos em concessionárias de carros e sites de vendas online no mês passado, fazendo com que as vendas no varejo diminuíssem, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira (14).



O Departamento do Comércio informou que as vendas no varejo subiram 0,5% em março em relação a fevereiro, que havia sido revisado para cima.



A variação em março está abaixo do esperado pelos analistas.



Um fator importante para o aumento foi a alta de 8,9% nas vendas em postos de gasolina em meio a um aumento de preços impulsionado pela invasão russa da Ucrânia, um componente importante nos altos níveis da inflação que afeta atualmente a economia mundial.



As vendas nas lojas gerais aumentaram 5,4%, assim como nas lojas de produtos eletrônicos e esportivos (3,3%) e vestuário (2,6%).



Mas os varejistas online relataram queda de 6,4% nas vendas, que também caíram nas concessionárias de veículos e peças (-1,9%), devido a problemas no fornecimento global de semicondutores.