O Parlamento ucraniano aprovou, nesta quinta-feira (14), uma resolução que classifica como "genocídio" as ações do exército russo na Ucrânia, disse seu canal Telegram.



"As ações da Rússia visam aniquilar sistemática e consistentemente o povo ucraniano, privando-o do direito à autodeterminação e ao desenvolvimento independente", diz a resolução, aprovada por uma maioria de 363 votos.