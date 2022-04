O governador da região russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, disse na quarta-feira que duas cidades na região tiveram que ser evacuadas após bombardeios das forças de Kiev.



De acordo com Vyasheslav Gladkov, o exército ucraniano primeiro bombardeou a cidade de Klimovo e depois a vila de Spodaryushino. O responsável afirmou que não houve vítimas ou destruição significativa, mas que as autoridades evacuaram a segunda cidade atacada e outra cidade próxima por precaução.