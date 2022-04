Moscou ameaça instalar armas nucleares perto da Escandinávia se OTAN se expandir

(foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

O ex-primeiro-ministro russo Dmitri Medvedev disse nesta quinta-feira (14/4) que se a Finlândia ou a Suécia aderirem à Otan, a Rússia reforçará seu contingente militar, incluindo armas nucleares no Mar Báltico, perto da Escandinávia.Em caso de adesão, "as fronteiras da Aliança com a Rússia seriam multiplicadas por dois. E será necessário defender essas fronteiras", revelou o atual número dois do Conselho de Segurança russo em mensagem via Telegram."Neste caso, não poderia mais ser considerado um Báltico não nuclear", acrescentou, evocando também a implantação de sistemas de defesa de infantaria e antiaérea no noroeste da Rússia e forças navais no Golfo da Finlândia.Referindo-se à população da Finlândia e da Suécia, o responsável estimou que "ninguém em sã consciência (...) pode querer um aumento de tensão nas suas fronteiras e ter Iskander (mísseis) junto à sua casa, (mísseis) hipersônicos e navios com armas nucleares".A Finlândia, que compartilha uma longa fronteira com a Rússia e tem uma história complicada com seu vizinho, assim como a Suécia, está considerando ingressar na Otan após a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia.