Chavismo comemora 20 anos da volta ao poder de Chávez após golpe frustrado

Milhares de militantes do chavismo foram às ruas de Caracas nesta quarta-feira (13) para lembrar a volta ao poder de Hugo Chávez após um golpe militar frustrado há 20 anos.



O presidente Nicolás Maduro, herdeiro de Chávez após sua morte em 2013, participou da mobilização em Caracas, que chegou ao palácio presidencial de Miraflores.



São "20 anos da 'revolução de abril', 20 anos da derrota histórica do golpe consumado contra nosso povo e contra o comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías", disse Maduro em seu discurso. "O povo da Venezuela há 20 anos, em um dia como hoje, deu uma lição histórica à oligarquia nacional, ao imperialismo e à direita mundial".



Chávez deixou o poder por menos de 48 horas depois de um golpe de Estado em 11 de abril, seguida de uma enorme manifestação convocada pela oposição e grupos empresariais, que deixou 19 mortos e dezenas de feridos.



Na madrugada de 12 de abril, comandantes militares anunciaram a renúncia do presidente e seu encarceramento.



Um "governo provisório", que anulou a Constituição e todos os poderes do Estado, foi instalado até 13 de abril. Esse dia um grupo militar leal conseguiu a libertação de Chávez e seu retorno à presidência, entre manifestações maciças a seu favor.



"Chávez, o gigante, o grande, quem tinha a visão, quem tinha tudo, de fato, tem os anos que tem de falecido e aqui estamos ainda (...) com o futuro que ele queria", expressou Mildred Vargas, uma ativista de 54 anos que foi à mobilização desta quarta-feira.



A passeata percorreu cerca de 3,5 km em Caracas até Miraflores, com a participação de militantes, funcionários públicos e integrantes da Milícia Bolivariana, corpo civil subordinado à Força Armada.



Havia música folclórica, merengue e salsa e alguns milicianos dançavam com fuzis no ombro.



"Vamos para uma etapa superior de fusão entre o povo e a Força Armada", destacou Maduro. "Juro me comprometer a trabalhar fielmente pela construção do século XXI".



Maduro pediu a seus seguidores que jurassem "pelo legado" de Chávez e se manterem "em combate permanente e em união cívico-militar", frases comuns no discurso oficial.



Chávez governou entre 1999 e 2013 em meio a uma forte bonança petroleira não herdada por Maduro, em cujo governo o país mergulhou na maior crise econômica de sua história moderna.