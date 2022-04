BID Invest emite primeiro título de sustentabilidade global

O BID Invest, braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento que apoia o setor privado, emitiu seu primeiro título de sustentabilidade global de referência por 1 bilhão de dólares, anunciou a instituição nesta quarta-feira.



"A receita do título sustentável será usada para financiar projetos verdes e sociais", informa o comunicado do BID Invest.



Com prazo de três anos, o título teve uma forte demanda, com a participação de 51 investidores em todo o mundo e pedidos totalizando mais de 1,7 bilhão de dólares, a maior procura para um título do BID Invest até o momento, destaca o comunicado.



Um total de 29% dos investidores são procedentes da Europa, do Oriente Médio e da África; 47%, das Américas; e 34% da Ásia.



O BID Invest tem uma carteira de US$ 14,8 bilhões em ativos sob gestão e 376 clientes em 25 países.