Peru mantém uso obrigatório de máscaras nas ruas

O Peru, país que tem a maior taxa de mortalidade por covid-19 no mundo, manterá o uso obrigatório de máscaras nas ruas e outros espaços públicos, informou nesta terça-feira (13) o ministro da Saúde, apesar dos pedidos da oposição para suspender a medida.



"Seguindo os estudos do Instituto Nacional de Saúde e Epidemiologia, a máscara não será retirada ainda, não podemos fazê-lo", disse Jorge López, ao justificar a medida vigente há 24 meses.



"Temos um grupo grande de vulneráveis que podem ser infectados e com isso voltarmos a registrar altos índices de hospitalizados", acrescentou.



Para suspender a medida é necessário que o país tenha 80% de sua população vacinada com três doses, o que ainda está longe.



"Em média, estamos em 49% [da população-alvo] com uma terceira dose", alertou o chefe do Instituto Nacional de Saúde e Epidemiologia, Víctor Suárez, na rádio RPP.



Após um pico de quase 50.000 infecções por dia na terceira semana de janeiro, as infecções caíram gradualmente para 491 diárias na semana passada, segundo dados oficiais.



Atualmente há 1.160 pacientes internados com covid-19 no país, após um recorde de 15.547 em março de 2021.



Também é obrigatório apresentar carteira de vacinação contra a covid-19 para entrar em restaurantes, bancos ou lojas.



Com 33 milhões de habitantes, o Peru acumula mais de 3,5 milhões de casos de coronavírus e mais de 212 mil mortes.



É o país com a maior taxa de mortalidade pela pandemia: 653,72 mortes por 100.000 habitantes, segundo a Universidade Johns Hopkins.