Rússia sanciona 398 congressistas americanos como represália

A Rússia anunciou nesta quarta-feira (13) que proibirá a entrada em território russo de 398 membros do Congresso americano, como represália a uma medida semelhante adotada por Washington pela ofensiva de Moscou na Ucrânia.



"Em reação a uma nova onda de sanções anti-russas tomadas em 24 de março pelo governo Biden contra 328 deputados da Duma (...), foram adotadas medidas punitivas recíprocas contra 398 membros da Câmara de Representantes dos Estados Unidos", informou a diplomacia russa em um comunicado.



Neste comunicado, a Rússia publicou os nomes destes congressistas americanos aos quais proíbe a entrada em seu território.



Em outro texto diferente, o ministério das Relações Exteriores russo publicou na quarta-feira sanções semelhantes a 87 senadores canadenses e anunciou que serão adotadas mais medidas contra o Canadá por suas políticas "carentes de visão".



Desde o início da operação militar russa na Ucrânia, as sanções ocidentais contra a Rússia vêm aumentando, sobretudo centradas nas finanças e no carvão. Também foram decretadas expulsões de diplomatas russos de vários países ocidentais.