Polícia de Nova York prende suspeito do tiroteio no metrô

Frank James, de 62 anos, é o suspeito do ataque no metrô de Nova York (foto: NYPD)

Como foi o ataque

Controle brando sobre armas

A polícia de Nova York prendeu o suspeito de atirar em 10 pessoas em um vagão de metrô lotado no Brooklyn, mais de 24 horas após o ataque, informou a mídia americana nesta quarta-feira (13).A polícia identificou Frank James, de 62 anos, como suspeito do incidente. A CNN informou que ele foi visto por dois policiais em uma rua de Manhattan e levado sob custódia. As autoridades devem fornecer um resumo sobre o caso ainda nesta quarta-feira.O suspeito será acusado de "ataque terrorista", segundo as autoridades americanas."O senhor James enfrenta agora uma acusação federal por seus atos. Um ataque terrorista contra o (sistema de) transporte coletivo", disse Michael J. Driscoll, assistente de direção do escritório do FBI em Nova York, pouco depois da prisão.Um homem usando uma máscara de gás abriu fogo contra os passageiros no horário do rush após detornar uma bomba de fumaça, deixando 17 feridos, 10 deles baleados.A comissária do Departamento de Polícia de Nova York, Keechant Sewell, disse em uma coletiva de imprensa que o suposto atirador colocou a máscara de gás quando o trem chegava à estação da rua 36. "Ele acionou depois o recipiente que estava em sua mochila e o vagão logo se encheu de fumaça. Em seguida, começou a atirar", afirmou.O Departamento dos Bombeiros informou que pessoas ficaram feridas enquanto passageiros em pânico tentavam sair do vagão, repleto de fumaça. O trem parou na plataforma pouco após os disparos.Keechant Sewell descreveu o suspeito, que agiu sozinho, como um "homem negro, de aproximadamente 1,65 m de altura e corpulento", vestindo um colete verde usado por operários de construção e um moletom cinza com capuz.O departamento de polícia tuitou que não havia "nenhum dispositivo explosivo ativo neste momento", depois que os bombeiros disseram à AFP que "diversos dispositivos não detonados" haviam sido recuperados no local do incidente.Leis brandas sobre armas e o direito constitucional de portar armamento têm frustrado repetidamente as tentativas de reduzir o número de armas em circulação no país, apesar de a maioria da população americana ser favorável a controles mais rígidos.Três quartos de todos os homicídios nos EUA são cometidos com armas de fogo, e o número de pistolas, revólveres e outros armamentos comercializados não para de crescer.Episódios violentos envolvendo atiradores acontecem com relativa frequência nos Estados Unidos, onde as armas de fogo têm relação com aproximadamente 40.000 mortes por ano, incluindo suicídio, de acordo com o site Gun Violence Archive.Os tiroteios na cidade de Nova York cresceram este ano e o aumento dos crimes violentos com armas se tornou uma das prioridades do prefeito Eric Adams desde que ele assumiu o cargo, em janeiro.Até o dia 3 de abril, incidentes com uso de arma de fogo subiram para 296, enquanto, no mesmo período do ano passado, foram registrados 260, segundo as estatísticas da polícia.