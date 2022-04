As reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos subiram 9,4 milhões de barris (mb) na semana passada, enquanto os estoques de gasolina tiveram uma forte queda, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (13) pela Agência americana de Informação sobre Energia (EIA).



Os estoques de petróleo bruto americanos subiram 421,8 milhões de barris (mb). Os analistas esperavam um aumento de 1 mb. No entando, as reservas de gasolina tiveram uma queda de 3,6 mb, assim como as de produtos destilados (-2,9 mb).