Vinte e quatro pessoas assasinadas por homens armados no centro da Nigéria

Cerca de 24 pessoas foram mortas por homens armados no estado de Benue, no centro da Nigéria, no mais recente atentado atribuído a gangues armadas, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (13).



"Suspostos pastores mataram oito pessoas em Mbadwem, na região de Guma, e outras 16 em Tiortyu, na região Tarka", disse o porta-voz das autoridades locais, Nathaniel Ikyur.



"Dezenas de pessoas ficaram feridas e estão sendo tratadas em um hospital público", esclareceu Ikyur em um comunicado.



A polícia local apenas confirmou o ataque em Tiortyu, com um total de nove mortos.



O centro do país mais povoado da África é palco de inúmeros conflitos entre pastores nômades, majoritariamente muçulmanos, e agricultores cristãos, que lutam pelo controle da água e das terras.



Com a mudança climática, os conflitos se multiplicaram e diferentes comunidades têm mobilizado grupos armados para garantir sua proteção. Alguns recorrem a atividades ilícitas.



Estes "bandidos", como são conhecidos na região, realizam sequestros em massa nas escolas, saqueiam as aldeias e matam todos que resistem ou aqueles cujas famílias não podem pagar os resgates.