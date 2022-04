Kremlin considera 'inaceitável' que Biden acuse Rússia de 'genocídio'

O Kremlin disse, nesta quarta-feira (13), que é "inaceitável" que o presidente americano, Joe Biden, acuse as forças russas de cometerem "genocídio" na Ucrânia, onde Moscou faz uma operação militar desde 24 de fevereiro passado.



"Discordamos completamente e consideramos inaceitável qualquer tentativa de distorcer a situação dessa maneira", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.



Na terça-feira, Biden acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de cometer um "genocídio" na Ucrânia, na primeira vez que usou a palavra para descrever a situação no país invadido por Moscou.



Biden disse que os tribunais teriam a última palavra para determinar se as ações da Rússia na ex-república soviética, que incluem acusações de atrocidades cometidas contra civis, constituem um genocídio.