"Ucrânia é uma cena de crime", afirma procurador do TPI

O procurador do Tribunal Penal Internacional (CPI), o britânico Karim Khan, afirmou nesta quarta-feira que a Ucrânia é uma "cena de crime", durante uma visita à cidade de Bucha, perto de Kiev.



"A Ucrânia é uma cena de crime. Estamos aqui porque temos motivos razoáveis para acreditar que crimes que estão dentro da jurisdição do tribunal estão sendo cometidos. Temos que atravessar a névoa da guerra para chegar à verdade", disse Khan à imprensa durante a visita à cidade, onde foram encontrados centenas de corpos após a ocupação russa.



Ele também informou que uma equipe forense do TPI pretende trabalhar para que "realmente consigamos separar a verdade da ficção".



"Temos que manter a mente aberta e temos que seguir as evidências", acrescentou.



A Rússia nega qualquer responsabilidade nas mortes e o presidente Vladimir Putin afirma que os relatos sobre soldados russos que atiram contra civis são "falsos".