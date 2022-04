O britânico Ali Harbi Ali, um autorradicalizado seguidor do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), foi condenado à prisão perpétua, nesta quarta-feira (13), sem possibilidade de redução da pena, pelo assassinato do deputado conservador Davis Amess, um crime que chocou o Reino Unido.



No anúncio da sentença deste homem de 26 anos de origem somali, o juiz londrino Nigel Sweeney disse não ter "qualquer dúvida" de que deveria condená-lo à prisão perpétua pelo homicídio do legislador.



Davis Amess foi morto a facadas, no momento em que se reunia com seus eleitores em uma pequena localidade ao leste de Londres, em 15 de outubro passado.