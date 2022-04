Ucrânia frustra ciberataque russo a suas instalações de energia elétrica

A Ucrânia frustrou um ciberataque russo contra uma de suas maiores instalações de energia elétrica, anunciaram as autoridades de Kiev, enquanto o país se prepara para uma grande ofensiva militar de Moscou no leste.



O ataque foi executado pelo Sandworm, um grupo de hackers com vínculos com os serviços de inteligência russos, de acordo com o 'Computer Emergency Response Team' (CERT) ucraniano.



O ataque pretendia deixar milhões de ucranianos sem energia elétrica e deveria acontecer em duas fases, segundo a agência governamental. Um primeiro ataque ocorreu em fevereiro e o segundo, evitado, estava previsto para 8 de abril.



Embora o malware do grupo tenha conseguido penetrar no sistema de gestão de rede da instalação, não provocou nenhum corte de energia, afirmou Victor Jora, funcionário de alto escalão do governo ucraniano, em entrevista coletiva.



O ataque utilizou um malware chamado Industroyer2, acrescentou Jora, uma versão atualizada de um malware usado em dezembro de 2015 contra as instalações de energia elétrica do país e que deixou centenas de milhares de residências sem luz.