Paz cada vez mais distante

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ontem que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram a um "beco sem saída", usando seus primeiros comentários públicos sobre o conflito em mais de uma semana para prometer que suas tropas vão vencer e para provocar o Ocidente por não conseguir que Moscou desistisse de sua meta. Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou Putin de "genocídio". “As provas se acumulam”, disse, em Iowa. Já o mandatário do país invadido, Volodymyr Zelensky, propôs ontem trocar um magnata próximo a Putin por ucranianos que estão em mãos russas.





Ao falar sobre a guerra em público pela primeira vez desde que as forças russas se retiraram do Norte da Ucrânia após serem barradas nos arredores de Kiev, Putin afirmou que a Rússia vai atingir todos os seus "nobres" objetivos na Ucrânia. No sinal mais forte até agora de que a guerra irá se estender por mais tempo, Putin disse que Kiev desestabilizou as negociações de paz ao encenar o que chamou de falsas acusações de crimes de guerra russos, e ao exigir garantias de segurança para a Ucrânia.





Ele classificou "falsa" a descoberta de dezenas de corpos de civis na cidade de Bucha, perto de Kiev, após a retirada das tropas russas no final de março e comparou essas acusações às que foram feitas contra o governo de Bashar al-Assad na Síria pelo suposto uso de armas químicas durante a guerra naquele país, e afirmou: "Temos o mesmo tipo de informação falsa em Bucha".





"Nós voltamos a uma situação de beco sem saída para nós", disse Putin, líder da Rússia desde 1999, em um briefing à imprensa durante uma visita ao Cosmódromo Vostochny, 5.550 quilômetros a Leste de Moscou. Questionado por trabalhadores da agência espacial russa se a operação na Ucrânia atingiria seus objetivos, Putin disse: "Absolutamente. Eu não tenho dúvidas".





A Rússia irá "ritmicamente e com calma" continuar sua operação, mas a conclusão estratégica mais importante é a de que a ordem internacional unipolar que os EUA haviam construído após a Guerra Fria estava se rompendo, afirmou o líder russo. O Ocidente tem condenado a guerra como uma apropriação brutal de terras de estilo imperial visando a um país soberano.





TROCA





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propôs trocar o magnata próximo do Kremlin Viktor Medvedchuk, detido em Kiev após fugir da prisão domiciliar, por ucranianos capturados na Rússia. "Proponho trocar esse seu cara pelos nossos meninos e meninas que se encontram detidos na Rússia", sugeriu Zelensky em vídeo publicado no aplicativo Telegram. Autoridades ucranianas anunciaram ontem a captura do empresário.