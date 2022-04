Jihadista decide permanecer em silêncio em julgamento pela morte de reféns dos EUA

Um jihadista do grupo Estado Islâmico (EI), julgado há duas semanas nos Estados Unidos por seu papel no sequestro e execução de reféns ocidentais, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.



A voz de El Shafee el Sheikh, de 33 anos, ressoou no tribunal federal de Alexandria, perto de Washington, pela primeira vez desde o início do julgamento.



"Você quer dar seu testemunho?" perguntou o juiz T.S. Ellis.



"Não", respondeu o homem acusado de fazer parte de uma equipe particularmente cruel apelidada de "Beatles" por seus prisioneiros por causa de seu sotaque britânico.



Seus advogados não foram mais prolixos: em sua defesa, eles apenas apresentaram trechos de vídeos de entrevistas que ele deu a jornalistas após sua captura pelas forças curdas sírias em 2018, nas quais ele admitiu ser um dos "Beatles".



Seus advogados dizem que ele mentiu para ser transferido para os Estados Unidos e evitar um julgamento rápido e enforcamento no Iraque. "Uma confissão pode acelerar o processo", disse El Shafee el Sheikh em um dos trechos divulgados nesta terça-feira.



Em outro trecho apresentado pela promotoria anteriormente, no entanto, ele deu detalhes particularmente precisos sobre a tortura infligida a certos reféns.



Uma dúzia deles - das 27 vítimas dos Beatles - desfilaram pelo tribunal desde o início do processo e confirmaram alguns detalhes, descrevendo pessoas particularmente "sádicas" e violentas.



Último a testemunhar, o fotógrafo dinamarquês Daniel Rye Ottosen detalhou na terça-feira como ele foi espancado 25 vezes em seu aniversário de 25 anos, com uma espada no pescoço ou uma arma na boca para assustá-lo.



A quarta-feira será dedicada aos questionamentos do promotor e aos argumentos da defesa. Os jurados se retirarão para deliberar em seguida.



Eles terão que decidir sobre oito acusações, principalmente relacionadas à morte de quatro reféns norte-americanos: os jornalistas James Foley e Steven Sotloff, e os humanitários Peter Kassig e Kayla Mueller.



Os três primeiros foram decapitados em cenas gravadas e veiculadas em vídeos de propaganda jihadista. A mulher morreu em circunstâncias pouco claras depois de ser estuprada pelo chefe do EI, Abu Bakr al-Baghdadi.



Quanto aos outros "Beatles", Mohammed Emwazi morreu em um ataque de drone em 2015, e Alexanda Kotey está detida nos Estados Unidos, onde aguarda sentença após ter admitido sua culpa.