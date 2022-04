O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou nesta terça-feira (12) seu contraparte russo, Vladimir Putin, de cometer um "genocídio" na Ucrânia, na primeira vez que usou esta palavra para falar sobre a situação do país invadido por Moscou.



"Seu orçamento familiar, sua capacidade de encher o depósito, nada disso deveria depender de se um ditador declara a guerra e comete um genocídio na outra ponta do mundo", disse em Iowa Biden, que pouco depois confirmou que se referia à invasão da Ucrânia ordenada por Putin: "Sim, chamei de genocídio (...) As provas se acumulam".