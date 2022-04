A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) expressou, nesta terça-feira (12), sua preocupação com as alegações de uso de armas químicas na cidade ucraniana de Mariupol, palco de confrontos violentos.



"A Secretaria (da OPAQ) está preocupada com os recentes relatos não confirmados sobre o uso de armas químicas em Mariupol, divulgados pela mídia nas últimas 24 horas", disse a organização em um comunicado.